На Тижні моди в Мілані показали останню колекцію Джорджо Армані

На Тижні моди в Мілані представили колекцію весна — літо 2026 модного дому Armani, над якою Джорджо Армані працював перед смертю.

Про це пише BBC.

Показ проходив у міланській художній галереї Пінакотека Брера. Спершу шоу планували як святкування 50-річчя бренду, однак воно стало даниною пам’яті дизайнеру.

Подію відвідали близько 700 гостей, яких попросили дотримуватися чорного дрескоду. Серед них були актори Кейт Бланшетт, Гленн Клоуз, Річард Гір, Лорен Гаттон, Семюел Л. Джексон, Джеймс Нортон, Чжан Цзиї, Спайк Лі та інші. Також у залі можна було побачити Анну Вінтур, яка нині обіймає посаду контент-директорки Condé Nast.

Показ проходив під гру на фортепіано італійського композитора Людовіко Ейнауді. На подіум вийшли моделі, які співпрацювали з Армані протягом останніх п’яти десятиліть.

Колекція Pantelleria, Milan поєднала костюми зі знаменитою м’якою лінією, вечірні сукні та характерну кольорову гаму greige, що стала візитівкою Армані. Під час створення колекції дизайнер надихався рідним Міланом та вулканічним островом Пантеллерія, де мав будинок для відпочинку.

Особливу атмосферу створили паперові ліхтарі, розкладені у внутрішньому дворі галереї — так само, як під час публічного прощання з Армані в Мілані на початку місяця.

Фінальним акордом шоу стала поява моделі Агнес Зогли в довгій синій сукні з портретом Армані. На завершення перед публікою вклонилися племінниця дизайнера Сільвана Армані та його багаторічний партнер і соратник Лео Делл’Орко.

Після показу гості відвідали виставку Giorgio Armani: Milano, Per Amore, де представлено понад 120 робіт дизайнера, зокрема костюм Річарда Гіра з фільму «Американський жиголо» 1980 року.

Всесвітньо відомий італійський модельєр Джорджо Армані, засновник однойменного модного дому пішов із життя 4 вересня. Йому був 91 рік.

Фото: Daniele Oberrauch / Gorunway.cоm