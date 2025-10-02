У Мехіко запрацював музей Фріди Кало в родинному домі художниці

266
Ірина Маймур
share share

У Мехіко запрацював музей мексиканської художниці Фріди Кало Museo Casa Kahlo. Він розташований у Casa Roja — будинку сестри мисткині, Крістіни.

Над дизайном проєкту працювало бюро Rockwell Group за проєктом архітекторки Маріани Доет Сепеди Ороско, пише designboom.

Музей розповідає про приватне життя художниці, її дитинство, сімейні зв’язки та раннє натхнення. Він розташований у тому ж районі, де Фріда та її рідні жили понад століття, але на відміну від відомого Casa Azul («Синього дому»), пропонує більш інтимний погляд на побут мисткині.

Відвідувачі проходять вузьким коридором, прикрашеним архівними фото й вивісками, і потрапляють у відреставрований внутрішній дворик. Там росте велике грейпфрутове дерево — воно перегукується з єдиним відомим муралом художниці на кухні. Поруч розташовані кашпо з глини з різних регіонів Мексики та лавки з місцевого литого чавуну.

У підвалі відтворили приховану студію художниці з особистими речами, ляльками, картинами та мікроскопом для вивчення комах.

Музей також висвітлює соціальну діяльність родини Кало: у залах представлені проєкти на кшталт «La Ayuda» — благодійної ініціативи для матерів-одиначок. Крім того, тут відбуватимуться виставки мексиканських і латиноамериканських художниць, чиї роботи перегукуються з баченням Фріди або полемізують із ним.

За словами правнучки мисткині Мари Ромео Кало, проєкт став родинною ініціативою: «Відкрити ці простори для публіки — це наш спосіб вшанувати традицію гостинності родини Кало».

Фото: Rafael Gamo / Museo Casa Kahlo / designboom

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 жовтня 2025
share share
Книги Стівена Кінга найчастіше забороняють у школах США Книги Стівена Кінга найчастіше забороняють у школах США Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск ІV Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск ІV В Італії вилучили з виставки понад 20 робіт Далі через можливу підробку В Італії вилучили з виставки понад 20 робіт Далі через можливу підробку Архітекторка створила бронзову скульптуру для найстарішого віскі в світі Архітекторка створила бронзову скульптуру для найстарішого віскі в світі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.