У Мехіко запрацював музей Фріди Кало в родинному домі художниці

У Мехіко запрацював музей мексиканської художниці Фріди Кало Museo Casa Kahlo. Він розташований у Casa Roja — будинку сестри мисткині, Крістіни.

Над дизайном проєкту працювало бюро Rockwell Group за проєктом архітекторки Маріани Доет Сепеди Ороско, пише designboom.

Музей розповідає про приватне життя художниці, її дитинство, сімейні зв’язки та раннє натхнення. Він розташований у тому ж районі, де Фріда та її рідні жили понад століття, але на відміну від відомого Casa Azul («Синього дому»), пропонує більш інтимний погляд на побут мисткині.

Відвідувачі проходять вузьким коридором, прикрашеним архівними фото й вивісками, і потрапляють у відреставрований внутрішній дворик. Там росте велике грейпфрутове дерево — воно перегукується з єдиним відомим муралом художниці на кухні. Поруч розташовані кашпо з глини з різних регіонів Мексики та лавки з місцевого литого чавуну.

У підвалі відтворили приховану студію художниці з особистими речами, ляльками, картинами та мікроскопом для вивчення комах.

Музей також висвітлює соціальну діяльність родини Кало: у залах представлені проєкти на кшталт «La Ayuda» — благодійної ініціативи для матерів-одиначок. Крім того, тут відбуватимуться виставки мексиканських і латиноамериканських художниць, чиї роботи перегукуються з баченням Фріди або полемізують із ним.

За словами правнучки мисткині Мари Ромео Кало, проєкт став родинною ініціативою: «Відкрити ці простори для публіки — це наш спосіб вшанувати традицію гостинності родини Кало».

Фото: Rafael Gamo / Museo Casa Kahlo / designboom