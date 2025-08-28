У Ташкенті будують Національний музей за проєктом японського архітектора Тадао Андо

128
Ірина Маймур
share share

У столиці Узбекистану стартувало будівництво Національного музею, спроєктованого японським архітектором Тадао Андо.

Про це пише Dezeen.

Будівля у центрі міста складатиметься з трьох об’ємів — квадрата, кола та трикутника, з’єднаних між собою. Музей поєднає виставкові простори та бібліотеку.

Проєкт відзначається мінімалістичним дизайном і широким використанням природного світла. Великі овальні отвори відкриватимуть простір назовні, а дахи всіх трьох будівель будуть прогулянковими та з’єднаними між собою.

Виставкову концепцію розробила німецька студія Atelier Brückner, яка також працювала над павільйоном Узбекистану на Expo 2025 в Осаці. Дизайнери у співпраці з Андо створюють “занурювальний досвід”, що поєднує наративні та сенсорні елементи.

Відкриття Національного музею Узбекистану заплановане на березень 2028 року.

Візуалізації: ACDF

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 серпня 2025
share share
Шотландське село з "Гаррі Поттера" потерпає від туристів — усе через віадук Шотландське село з "Гаррі Поттера" потерпає від туристів — усе через віадук "Будинок із комахами" у Києві пошкоджено через російський обстріл "Будинок із комахами" у Києві пошкоджено через російський обстріл Китайський блогер створив мініатюрне метро для котів Китайський блогер створив мініатюрне метро для котів Фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова представить Україну на "Оскарі" Фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова представить Україну на "Оскарі"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.