У Ташкенті будують Національний музей за проєктом японського архітектора Тадао Андо

У столиці Узбекистану стартувало будівництво Національного музею, спроєктованого японським архітектором Тадао Андо.

Про це пише Dezeen.

Будівля у центрі міста складатиметься з трьох об’ємів — квадрата, кола та трикутника, з’єднаних між собою. Музей поєднає виставкові простори та бібліотеку.

Проєкт відзначається мінімалістичним дизайном і широким використанням природного світла. Великі овальні отвори відкриватимуть простір назовні, а дахи всіх трьох будівель будуть прогулянковими та з’єднаними між собою.

Виставкову концепцію розробила німецька студія Atelier Brückner, яка також працювала над павільйоном Узбекистану на Expo 2025 в Осаці. Дизайнери у співпраці з Андо створюють “занурювальний досвід”, що поєднує наративні та сенсорні елементи.

Відкриття Національного музею Узбекистану заплановане на березень 2028 року.

Візуалізації: ACDF