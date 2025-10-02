ЮНЕСКО та Інтерпол запустили 3D-музей викрадених культурних цінностей

ЮНЕСКО представила перший у світі віртуальний музей викрадених культурних цінностей. Проєкт, розроблений архітектором Френсісом Кере у співпраці з Інтерполом та профінансований Саудівською Аравією, містить тисячі артефактів, які можна переглянути у 3D-форматі.

Ця ініціатива є відповіддю на заклик держав-членів про скоординовану стратегію підвищення обізнаності про незаконний обіг культурної спадщини. ЮНЕСКО наголошує: хоча її конвенція 1970 року закликає боротися з нелегальною торгівлею, за даними Інтерполу, цей ринок дедалі частіше контролюється організованими злочинними мережами.

База даних Інтерполу містить понад 52 тисячі викрадених об’єктів, частина з яких вже представлена у віртуальному музеї.

Музей організовано за регіонами, він містить галерею викрадених цінностей, де можна побачити, наприклад, бронзову статую Будди часів китайської династії Мін (1368–1644 рр.) та сирійський золотий кулон (120 р. н. е.), викрадений із Музею Пальміри.

Також є розділ «Кімната повернення та реституції», що інформує про успішно репатрійовані об’єкти. Серед прикладів – скам'янілість трилобіта, повернута до Марокко чилійською митницею у 2024 році.

«За кожною викраденою роботою стоїть частина історії людства, яка була вирвана у її зберігачів, — зазначила гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азулай. — Наша мета — знову привернути увагу до цих робіт і відновити право суспільств на доступ до своєї спадщини».

Зображення: UNESCO