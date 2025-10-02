Для показу Bottega Veneta в Мілані створили «цукеркові» куби зі скла

343
Ірина Маймур
share share

На Міланському тижні моди бренд Bottega Veneta представив дебютну колекцію нової креативної директорки Луїзи Троттер. Для показу створили яскраві «цукеркові» табурети з муранського скла — їх розробила міланська студія 6:AM, пише Dezeen.

Куби заввишки 43 сантиметри відливали в складних чавунних формах. Їхні напівпрозорі поверхні з нерівностями й заглибленнями відсилали до кам’яної архітектури, але водночас підкреслювали плинність скла. Студія називає цей об’єкт «видутим скляним кубом зі скульптурним силуетом».

Студія виготовила куби в десяти відтінках, спеціально підібраних для гри світла і прозорості. Вони стали тлом для колекції, в якій поєднали скульптурні форми, шкіру, пір’я, бахрому та штучне хутро.

Простір показу доповнили підвісні інсталяції з мотузок південнокорейського дизайнера Кванхо Лі. Сам бренд описав шоу як мікс «розкоші Венеції, енергії Нью-Йорка та мінімалізму Мілана».

Раніше Bottega Veneta співпрацював із архітектором Гаетано Пеше, який створював смоляні стільці для показу 2023 року. Минулого літа глядачі шоу сиділи на кріслах-мішках у формі тварин.

Фото: Bottega Veneta / 6:AM

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 жовтня 2025
share share
Книги Стівена Кінга найчастіше забороняють у школах США Книги Стівена Кінга найчастіше забороняють у школах США Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск ІV Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск ІV В Італії вилучили з виставки понад 20 робіт Далі через можливу підробку В Італії вилучили з виставки понад 20 робіт Далі через можливу підробку Архітекторка створила бронзову скульптуру для найстарішого віскі в світі Архітекторка створила бронзову скульптуру для найстарішого віскі в світі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.