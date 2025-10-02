Для показу Bottega Veneta в Мілані створили «цукеркові» куби зі скла

На Міланському тижні моди бренд Bottega Veneta представив дебютну колекцію нової креативної директорки Луїзи Троттер. Для показу створили яскраві «цукеркові» табурети з муранського скла — їх розробила міланська студія 6:AM, пише Dezeen.

Куби заввишки 43 сантиметри відливали в складних чавунних формах. Їхні напівпрозорі поверхні з нерівностями й заглибленнями відсилали до кам’яної архітектури, але водночас підкреслювали плинність скла. Студія називає цей об’єкт «видутим скляним кубом зі скульптурним силуетом».

Студія виготовила куби в десяти відтінках, спеціально підібраних для гри світла і прозорості. Вони стали тлом для колекції, в якій поєднали скульптурні форми, шкіру, пір’я, бахрому та штучне хутро.

Простір показу доповнили підвісні інсталяції з мотузок південнокорейського дизайнера Кванхо Лі. Сам бренд описав шоу як мікс «розкоші Венеції, енергії Нью-Йорка та мінімалізму Мілана».

Раніше Bottega Veneta співпрацював із архітектором Гаетано Пеше, який створював смоляні стільці для показу 2023 року. Минулого літа глядачі шоу сиділи на кріслах-мішках у формі тварин.

Фото: Bottega Veneta / 6:AM