В Італії вилучили з виставки понад 20 робіт Далі через можливу підробку

Італійська служба з охорони мистецтва конфіскувала 21 твір із виставки «Далі, між мистецтвом і міфом» (Dalí. Between Art and Myth), яка відкрилася в пармському Палаццо Тарасконі.

Правоохоронці підозрюють, що роботи підроблені, пише The Guardian.

Arazzi, disegni, incisioni e oggetti attribuiti a Salvador Dalí esposti in una mostra a Parma. #Carabinieri #TPC sequestrano 21 opere ritenute false https://t.co/AMM7dkSfYC pic.twitter.com/m8BxLWIwV2 — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) October 1, 2025

Сумніви виникли ще в січні, коли провели планову перевірку виставки в Історичному музеї Фантерія в Римі. На експозиції були лише літографії, плакати, малюнки і статуї, без картин чи визначних робіт. Це викликало підозру, адже для виставок такого масштабу зазвичай залучають Фонд Гала-Сальвадора Далі, що базується у Фігерасі (Каталонія). Однак організатори жодного разу не зверталися до нього.

Поліція надіслала до Фонду світлини творів мистецтва, що приписали Далі. Там погодилися, що «щось не складається», і відправили команду експертів до Риму.

Зрештою прокуратура видала розпорядження вилучити 21 твір, серед яких малюнки, гобелени та гравюри. Тепер експерти проведуть технічні та наукові дослідження, аби встановити автентичність робіт.

Розслідування перебуває на початковій стадії, підозрюваних поки немає. У поліції додають, що фальсифікації у сфері сучасного мистецтва трапляються все частіше і стають глобальною проблемою.

Фото: Arma dei Carabinieri