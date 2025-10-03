Ілон Маск закликає бойкотувати Netflix через трансгендерного персонажа в дитячому шоу

Артем Черничко
Американський мільярдер Ілон Маск розпочав кампанію проти Netflix, закликаючи своїх підписників у соцмережі X скасовувати підписки на стримінговий сервіс. Усе через «трансгендерну пропаганду» в дитячому контенті, пише The Guardian.

Маск розкритикував фрагмент із мультсеріалу «Глухий кут: Паранормальний парк» (Dead End: Paranormal Park), в якому персонаж Барні говорить, що він трансгендер. Маск назвав це «трансгендерною пропагандою». Мультсеріал вийшов у 2022 році, а наступного року його закрили. Наразі Netflix не промотує це шоу.

Мільярдер за три дні опублікував чи репостнув заклики до бойкоту платформи понад 26 разів, використовуючи, зокрема, меми про «Троянського коня».

Трансгендерний актор Зак Барак, який озвучив персонажа Барні, прокоментував ситуацію. За його словами, шоу «врятувало життя» багатьом дітям і батькам. «Я щасливіший, ніж будь-коли, і якби хтось показав мені цю телепрограму в дитинстві, це б позбавило мене років ненависті до себе», — написав актор.

Кампанія Маска розгортається на тлі його особистого конфлікту з трансгендерною донькою Вівіан Вілсон, яка публічно розірвала з ним стосунки у 2022 році, пославшись на його антитрансгендерну позицію.

Опубліковано: 03 жовтня 2025
