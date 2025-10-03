У Віндзорському парку зняли епізод нового серіалу про Гаррі Поттера

Ірина Маймур
У Великій Британії тривають зйомки нового серіалу HBO «Гаррі Поттер». Один із великих знімальних майданчиків облаштували у Віндзорському парку, на території садів принца Вільяма та Кейт Міддлтон, пише Daily Mail.

Компанія For All Time Productions Ltd отримала дозвіл на використання королівських земель в обмін на зобов’язання висадити ліс на ділянці Poet’s Lawn. Для зйомок створили точну копію станції Гоґсмід і проклали майже кілометр залізничних колій, якими курсував Гоґвортський експрес.

Через екологічні обмеження знімати дозволили лише короткий час, і після завершення територію мають повністю відновити.

Минулого тижня майданчик відвідала Кейт Міддлтон із дітьми. Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї побачили декорації і поспілкувалися з акторами та режисером. Семирічний Джордж навіть проїхався на поїзді.

Зйомки нового серіалу стартували влітку 2025 року на студії Warner Bros. у Лівсдені. Прем’єра першого сезону очікується у 2026 році на стримінговій платформі Max.

Фото: Alan Hunt / Wikimedia Commons

Опубліковано: 03 жовтня 2025
