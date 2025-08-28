Шотландське село з "Гаррі Поттера" потерпає від туристів — усе через віадук

Шотландське село Гленфіннан, відоме за зйомками "Гаррі Поттера", потерпає від навали туристів. Щодня до 3 тисяч людей приїжджають, щоб сфотографувати знаменитий залізничний віадук, яким їздить "Гоґвортський експрес".

Про це повідомляє ITV News.

Така популярність негативно впливає на життя місцевих жителів. Власниця одного з місцевих бізнесів Еллі Ентвістл розповідає, що постійний потік машин створює загрозу на дорогах, а журналістка видання The National відзначає, що туристи паркують автівки всюди та забруднюють пагорби.

Національний фонд Великої Британії закликає туристів відмовлятися від поїздок на власних авто та користуватися громадським транспортом. Там підкреслюють, що це не лише зменшить тиск на інфраструктуру, а й зробить подорож комфортнішою.

Один із відвідувачів розповів, що місцева влада вже запустила спеціальні автобуси з Форт-Вільяма. Їх назвали "934", що є відсилкою до платформи 9¾ із "Гаррі Поттера". Однак, за його словами, туристи ігнорують цю опцію: "Вони приїжджають, паркуються незаконно, витрачають 30 хвилин, щоб зробити одне фото, і їдуть геть".

Фото: Benutzer:Nicolas17 / Wikimedia Commons

Опубліковано: 28 серпня 2025
