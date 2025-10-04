У Львові відкрили першу в Україні сертифіковану Школу реставрації

У Львові на базі Національної академії мистецтв відкрили Школу реставраторів — першу в Україні сертифіковану програму для підготовки фахівців із реставрації дерева, металу та ліпнини.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Ініціатива реалізована в партнерстві з Фондом ім. Ебергарда Шьока (Німеччина), ЮНЕСКО, Львівською міською радою та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Першими слухачами програми стали 17 учасників зі Львова, Києва та Івано-Франківська. Навчання триватиме два роки та поєднуватиме теоретичну підготовку з практикою в майстернях і безпосередньо на об’єктах культурної спадщини.

«У Львові сотні вікон і брам чекають на реставрацію. Історична спадщина — наш діамант і світовий спадок. Кожен реставратор сьогодні на вагу золота», — зазначив мер Львова Андрій Садовий під час відкриття.

Заняття проводитимуть фахівці з України та Німеччини. Програма відповідає шостому рівню Європейської рамки кваліфікацій і має аналог німецької кваліфікації «Майстер професіонал із реставрації в ремеслі».

Вартість навчання становить 40 тисяч гривень на рік. Проте ЮНЕСКО надало стипендії 16 учасникам, ще один слухач оплатив курс самостійно. Фонд ім. Ебергарда Шьока взяв на себе всі витрати з облаштування майстерень, закупівлі обладнання та оплати роботи німецьких викладачів.

«Ця програма не лише підвищує кваліфікацію, а й готує майбутніх фахівців, які відновлюватимуть Україну після війни», — зазначила представниця ЮНЕСКО Марія Ріта Ачетозо.

Фонд Шьока, який із 2008 року розвиває освітні ремісничі програми в Україні, планує розширити модель Школи реставрації на інші міста — Київ, Харків, Вінницю та Хмільник.

Фото: Романа Балука для Львівської міської ради