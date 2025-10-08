Барбі у платті «від Ван Гога»: MoMA та Mattel створили колекцію артіграшок

Музей сучасного мистецтва (MoMA) в Нью-Йорку оголосив про багаторічне партнерство з гігантом іграшкової індустрії Mattel Inc., у межах якого відбудеться запуск спільної капсульної колекції. Про це пише ARTnews.

Колекція поєднає культові твори мистецтва та художників з постійної колекції MoMA з популярними іграшковими брендами Mattel. Лінійка включає сім продуктів, серед яких:

Барбі у вечірній сукні, натхненній знаменитою картиною Вінсента ван Гога «Зоряна ніч»

фігурки Сальвадора Далі та Клода Моне у серії Little People Collector

колода карт Uno, яка містить шість творів із колекції MoMA, зокрема роботи Ван Гога, Моне та Матісса

дві моделі Hot Wheels, що відтворюють класичні автомобілі з дизайнерської колекції музею: Jaguar E-Type Roadster і Citroën DS 23 Sedan

Magic Eight Ball із фрагментом абстракції Альми Вудсі Томас

Капсульну колекцію з 11 листопада продаватимуть у магазинах MoMA в Нью-Йорку та Японії, а також на сайтах обох брендів. У Mattel заявили, що цим партнерством компанія прагне переосмислити свої бренди «як колекційні, дизайнерські продукти». У MoMA сподіваються, що проєкт допоможе залучити нову аудиторію до дослідження музейних колекцій.

Зображення: MoMA, Mattel