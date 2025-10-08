Converse та Coca-Cola випустили нову колекцію, натхненну культовою пляшкою

Компанії Converse та Coca-Cola створили нову колекцію взуття Chuck 70, яка знаменує їхнє возз'єднання після попередньої колекції 2017-2020 років. Про це пише Hypebeast.

Колекція включає три пари шкіряних Chuck 70 — червоні, чорні та сірі. Червона пара першою з'явиться у продажу. Вона має червоний шкіряний верх із білим елементом, що утворює логотип Coca-Cola.

Особливістю колаборації є акцент на персоналізації: люди можуть написати свої імена на устілках і внутрішній частині язичка, що робить кожну пару кросівок унікальною для її власника.

Напівпрозора блідо-зелена підошва відсилає до оригінальних скляних пляшок Coca-Cola. А на устілці всередині зробили принт із зображенням газованого напою.

Червона пара з колекції Converse x Coca-Cola надійде в продаж 9 жовтня, а чорна і сіра пари з'являться пізніше.

Зображення: Converse