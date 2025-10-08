«Незламний», «Буґонія» та «Стів»: 11 фільмів жовтня

Бразильська антиейджистська антиутопія, комедійний сай-фай про змову фармакологічної корпорації з прибульцями, міграція штучного інтелекту в людський вимір та ще вісім фільмів жовтня — у добірці місяця від редакції БЖ.

«Каховський об'єкт»

Дата виходу: 1 жовтня

Режисер: Олексій Тараненко

Після підриву Каховської дамби армією РФ українські військові виявляють на дні водосховища бункер, де за часів холодної війни проводили експерименти на людях. І вже через 20 хвилин після цього загін військових провалюється в зомбі-горор зі зрозумілою метафорою: СРСР — мертвонароджений політичний проєкт, який продовжує блукати світом, як ходячий мрець.

«Автобус у вогні»

Дата виходу: 3 жовтня

Режисер: Пол Грінграсс

2018 рік: пожежа у Каліфорнії, наймасштабніші руйнування в історії штату. Кевін Маккей, водій шкільного автобуса з містечка Парадайз, залишається зі стихією сам на сам. Утім, це применшення: разом із ним в автобусі — переповнений клас школярів та вчителька, яких він має вивезти з вогняної пастки. Тим важче.

Фільм заснований на документальній книзі журналістки Ліззі Джонсон «Парадайз: боротьба одного міста за виживання». А ще це стрічка-повернення для Метью Макконагі, який виходить із творчої паузи — це його перша головна роль після «Джентльменів» 2020 року.

«Стів»



Дата виходу: 3 жовтня

Режисер: Тім Мілантс



У житті Стіва, директора школи для проблемних підлітків, є дві головні проблеми: брак фінансування та надмірна кількість вихованців. З'являється третя: до закладу прибуває телевізійна команда, щоб зняти сюжет.

Це вже друга робота Кілліана Мерфі та режисера Тіма Мілантса — автора тихої соціальної драми «Такі дрібниці» про ірландські католицькі школи-інтернати і системне скривдження його вихованок сестрами-викладачками. Утім, «Стів» — віддзеркалення попередньої роботи Мілантса, де покажуть, як одна людина намагатиметься перетворити інтернат із пенітенціарного закладу на осередок любові.

«Незламний»

Дата виходу: 9 жовтня

Режисер: Бенні Сафді



На дворі 1990-ті. Змішані єдиноборства ще не стали шоу, яке б могло конкурувати з боксом: низькі гонорари, напівпідвальна атмосфера, жорсткі правила бою, де дозволено бити лежачого ногами. Професійний боєць ММА Марк Керр страждає від наркозалежності, депресії, напружених стосунків із дівчиною. Ці проблеми впливають на його результативність у рингу.

«Незламний» — це своєрідна антиспортивна драма. Традиційний сюжет про подолання перешкод на шляху до перемоги замінюється іншим — про помилки, невдачі, поразки та прогнозовано песимістичний фінал. По суті, режисер Бенні Сафді зняв фільм про людину з далеко не найпривабливішою спортивною кар’єрою — і змусив переконатися, що це не менш цікаво, ніж споглядати за чемпіонами.

«Жінка з каюти № 10»

Дата виходу: 10 жовтня

Режисер: Саймон Стоун



Журналістка Лора Блеклок пише репортаж про перший рейс розкішного круїзного лайнера. Але їй трапляється куди цікавіший сюжет: вночі вона бачить кров на склі каюти № 10 і чує, як за борт викидають тіло. Проблема в тому, що камери спостереження нічого не зафіксували, а за бортовим журналом, усі пасажири на місці.

«Грабіжник за покликанням»

Дата виходу: 16 жовтня

Режисер: Дерек Сіенфренс



Дерек Сіенфренс екранізував історію Джеффрі Манчестера, що у 1990-х роках отримав прізвисько Roofman («Покрівельник»), проникаючи в ресторани McDonald’s через дах. Після арешту він утік із в’язниці й переховувався в магазині іграшок, де ночував у підсобних приміщеннях і блукав торговими рядами вночі. У цьому дивному прихистку він знайомиться з працівницею магазину — самотньою матір’ю, і між ними зав’язується незвичний зв’язок.

Виходить дивний гібрид кримінальної драми, комедії і лав-сторі, який критики називають «ніжним портретом персонажа, що балансує між комедією, драмою та меланхолією».

«Трон: Арес»

Дата виходу: 9 жовтня

Режисер: Йоахім Реннінг



Популярний кіберпанковий — а вже й цілком реальний — сюжет «бійтеся штучного інтелекту» в «Троні» трохи змінюється. Що, якщо віртуальна загроза ШІ стане цілком фізичною, і не людство намагатиметься дослідити віртуальність, а навпаки?



Джаред Лето грає комп’ютерну програму, утім цілком фізичну. Його заслано в реальний світ на розвідку і гуманітарну місію з порятунку інших віртуальних сутностей: він має дізнатися, чи придатна людська планета для життя комп'ютерних програм.

«Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого»

Дата виходу: 23 жовтня

Режисер: Скотт Купер

Економний, компактний байопік, який уникає притаманної жанру мегаломанської спроби показати усе життя людини. Замість десятиліть — кілька місяців із життя Брюса Спрінґстіна, коли він записував культовий альбом Nebraska (1982). Невеликий часовий проміжок, камерні декорації спальні, де він зачинився з чотиридоріжковим магнітофоном, та музика про втрату й самотність робітничого класу.

«Балада про дрібного гравця»

Дата виходу: 29 жовтня

Режисер: Едвард Бергер

Авантюрист, злодій і завзятий картяр Лорд Дойл оселяється в Макао, де програє залишки вкрадених заощаджень у казино. Сховатися в китайському Лас-Вегасі не вдається: на його слід виходить приватна детективка, яка просить Дойла повернути вкрадені кошти, або ж сісти за ґрати. Ставки підвищуються: за картковим столом Дойл гратиме не тільки на гроші, а й на власну свободу.

«Балада» трохи вибивається з фільмографії Едварда Бергера, режисера «Конклаву» та «На Західному фронті без змін», — ретельних, спланованих наче шахова партія, екранізацій. За словами самого режисера, його новий фільм буде істеричним і сповненим хаосу.

«Блакитна стежка»

Дата виходу: 30 жовтня

Режисер: Ґабріель Маскаро

Бразилія майбутнього. Держава ізолює літніх людей у спеціальних колоніях, аби не відволікати молодше покоління від праці та покращення економічної системи. У 80-річної Терези інші плани: вона вирушає у подорож Амазонією, щоб востаннє відчути свободу.

Фільм Маскаро — поетичне, часом сюрреалістичне розмірковування про вік, волю й ейджизм. Стрічка здобула «Срібного ведмедя» Берлінале та Приз екуменічного журі, а критики назвали її однією з найкращих робіт фестивалю. Для українського прокату стрічку «жартома» придбав комік Василь Байдак.

«Буґонія»

Дата виходу: 30 жовтня

Режисер: Йоргос Лантімос

Ремейк культового південнокорейського фільму «Врятуйте зелену планету!» (2003). Два фанатики теорій змови викрадають гендиректорку фармацевтичної корпорації, вважаючи її інопланетянкою. Сюжет цілком резонує з манерою пізнього Лантімоса, який додав до звичної абсурдності чорний гумор та ексцентричні діалоги.