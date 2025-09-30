Вийшов трейлер «Блакитної стежки»: фільм придбав комік Байдак, а озвучили українські зірки

Кінокомпанія «Артхаус Трафік» випустила трейлер фантастичного фільму «Блакитна стежка», який здобув «Срібного ведмедя» Берлінале. Для українського прокату стрічку «жартома» придбав комік Василь Байдак.

Картина розповідає про 80-річну бунтівницю Терезу в недалекому майбутньому Бразилії, яка вирішує кинути виклик системі, що ізолює літніх людей.

Український дубляж стрічки створила студія Baker Street Sound Studio. Головних героїв озвучили акторка Ірма Вітовська, співак Володимир Дантес та комік Василь Байдак. До проєкту долучилися Аміль і Раміль Насірови («Курган і Agregat») та Даша Астаф’єва, а також актори дубляжу Іван Розін і Людмила Ардельян.

Для однієї з ключових ролей через «народний кастинг» знайшли 70-річну Олену Стукалову з Миколаєва — вона озвучить компаньйонку головної героїні. «Я працювала у Державному архіві Херсонської області, робила радіо- та телепередачі у Херсонській телерадіокомпанії. Маю хорошу дикцію та правильну українську мову», – розповідає вона.

Українська прем’єра відбудеться на 9-му фестивалі «Київський тиждень критики», який пройде 16–22 жовтня. У кінотеатральний прокат стрічка вийде 30 жовтня.

Ідея придбати права на дистрибуцію фільму народилася в коміка під час запису «Цейво подкасту» з програмним директором «Артхаус Трафіку» Іллею Дядиком. У цьому епізоді Василь Байдак жартома запропонував виступити дистрибутором стрічки, яка ризикує не отримати глядацької уваги через відсутність зіркових акторів та екшну.