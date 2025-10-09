Crocs представив свої найвищі чоботи зі штучного хутра

Компанія Crocs представила лімітовану модель Classic Unfurgettable Leopard Knee High Boot («Класичні незабутні леопардові чоботи до коліна») у відповідь на запити фанатів. Дроп презентував американський репер T-Pain у межах місячного святкування бренду, відомого як Croctober, пише Hypebeast.

Чоботи заввишки 90 сантиметрів є офіційно найвищими в історії бренду. Модель поєднує класичну платформу з експериментальним верхом, виконаним із плюшевого штучного хутра з леопардовим принтом.

Модель прикрашена 17 підвісками, ланцюгами та іншими фірмовими елементами Jibbitz, що додають панк-рокового стилю.

Лімітована колекція надійде у продаж по всьому світу на сайті бренду та у флагманському магазині Crocs SoHo в Нью-Йорку 23 жовтня.

Зображення: Crocs / Hypebeast