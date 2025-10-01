Crocs випустить колаборацію з Marvel, присвячену Людині-Павуку

Американський бренд Crocs анонсував нову колаборацію з компанією Marvel — Spider-Man Classic Clog. До колекції увійшли дві моделі, натхненні культовим супергероєм Людиною-Павуком, пише Hypebeast.

Перший варіант має червоний верх із текстилю, глянцевий чорний візерунок павутини та логотип павука Пітера Паркера.

Другий більше відсилає до коміксу: має червоний принтований верх й синю підошву та ремінці.

До обох моделей можна додати шарми Jibbitz за мотивами серії коміксів The Amazing Spider-Man.

Колекція Marvel’s Spider-Man x Crocs Classic Clog надійде у продаж 15 жовтня. Взуття коштуватиме $75.

Нагадаємо, раніше бренд випустив колекцію кроксів, натхненних іншим супергероєм Marvel — Росомахою.

Фото: Crocs / Sneaker Bar Detroit