Crocs випустить колаборацію з Marvel, присвячену Людині-Павуку

113
Ірина Маймур
share share

Американський бренд Crocs анонсував нову колаборацію з компанією Marvel — Spider-Man Classic Clog. До колекції увійшли дві моделі, натхненні культовим супергероєм Людиною-Павуком, пише Hypebeast.

Перший варіант має червоний верх із текстилю, глянцевий чорний візерунок павутини та логотип павука Пітера Паркера.

Другий більше відсилає до коміксу: має червоний принтований верх й синю підошву та ремінці.

До обох моделей можна додати шарми Jibbitz за мотивами серії коміксів The Amazing Spider-Man.

Колекція Marvel’s Spider-Man x Crocs Classic Clog надійде у продаж 15 жовтня. Взуття коштуватиме $75.

Нагадаємо, раніше бренд випустив колекцію кроксів, натхненних іншим супергероєм Marvel — Росомахою.

Фото: Crocs / Sneaker Bar Detroit

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 жовтня 2025
share share
У Києві з’явилися 18 оцифрованих спортивних маршрутів із аудіогідами У Києві з’явилися 18 оцифрованих спортивних маршрутів із аудіогідами Покровськ, Слов'янськ і Суми: ще 16 міст отримали відзнаку «Місто-герой України» Покровськ, Слов'янськ і Суми: ще 16 міст отримали відзнаку «Місто-герой України» Дніпровський художній музей пошкоджено через ворожу атаку — колекцію планують евакуювати Дніпровський художній музей пошкоджено через ворожу атаку — колекцію планують евакуювати У Луцьку реконструюють площу перед замком Любарта У Луцьку реконструюють площу перед замком Любарта
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.