У США створили людиноподібного робота, який може виконувати хатню роботу

Американська компанія Figure Robotics представила гуманоїдного робота Figure 03, який може виконувати побутові завдання: прибирати, прати одяг, мити посуд, подавати їжу та навіть переносити предмети.

Про це пише designboom.

Розробники називають робота «універсальним помічником», який працює на базі штучного інтелекту.

Він обладнаний тактильними сенсорами в пальцях, завдяки яким здатен відчувати силу натискання і безпечно тримати крихкі чи слизькі предмети. Також Figure 03 має вбудовані камери в долонях — вони допомагають орієнтуватися в просторі, навіть коли огляд основних камер обмежений, наприклад, під час роботи в шафі чи у вузькому просторі.

Модель працює на системі Helix — власній платформі штучного інтелекту Figure, яка поєднує комп’ютерний зір, мовні інструкції та аналіз дій. Завдяки цьому робот може навчатися новим завданням, спостерігаючи за людиною, і виконувати їх автономно.

Figure 03 створений як робот загального призначення, тож придатний не лише для побуту, а і для виробничих завдань — на складах або конвеєрних лініях. Компанія зазначає, що це перша модель у лінійці, яку повністю адаптували для серійного виробництва.

Для використання вдома робота «одягли» в м’яке текстильне покриття із шаром піни, щоб уникнути травм і пошкоджень у побутових умовах. Новий акумулятор може заряджатися бездротово через індукційну станцію.

Поки Figure Robotics не оголосила, коли робот з’явиться на ринку та скільки коштуватиме.

Фото: Figure Robotics / designboom