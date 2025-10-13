Nike випустить до Гелловіну кросівки з «мухами», що світяться у темряві

Артем Черничко
Компанія Nike продовжує свою щорічну традицію випуску гелловінських колекцій. Цього разу бренд представив модель Air Max 95 Houseflies — моторошну інтерпретацію культових Air Max 95. Про це пише Hypebeast.

Кросівки отримали елегантний чорний шкіряний верх, доповнений яскравими неоново-жовтими вставками Air. Найцікавішою деталлю є білі зображення мух, що довільно розкидані по всьому шкіряному верху.

Для створення моторошної атмосфери силует доповнений кількома тематичними елементами: мухи нанесені світловідбивним матеріалом 3M, що дозволяє їм світитися в темряві; дизайн павутиння прикрашає логотип AIR MAX на язичку; завершує образ напівпрозора підошва з принтом із чорними силуетами мух.

Модель Air Max 95 Houseflies надійде в продаж з 21 жовтня. Це додаток до раніше анонсованих Nike Air Force 1 Low Houseflies білого кольору.

Зображення: Nike

Опубліковано: 13 жовтня 2025
