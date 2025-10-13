Дизайнери створили тактильний гаджет для заспокоєння, що імітує природні текстури

236
Артем Черничко
share share

Дизайнерська студія JUE спільно з дослідниками з Гонконзького політехнічного університету представили TruTru — желеподібний пристрій, який взаємодіє з користувачем виключно через дотик. Про це пише Designboom.

Створений як відповідь на домінування цифрових екранів, цей гаджет використовує складну систему тактильних технологій для відтворення фізичних відчуттів. Його мета — створити емоційний зв'язок і підвищити рівень благополуччя, імітуючи текстури та рухи природи.

М'який, напівпрозорий корпус TruTru містить сенсори, вібраційні модулі та регулятори температури, які створюють відчуття різних матеріалів. Пристрій може імітувати шорсткість каменю, тепло дерева, м'якість тканини або текстуру піску. Також він здатний симулювати природні рухи, такі як дощ, брижі води або серцебиття, змінюючи свою текстуру менш ніж за секунду.

TruTru пропонує три основні режими:

  • компаньйон: реагує на наближення світінням та пульсацією при дотику
  • медитація: створює повільні, безперервні послідовності, схожі на дихання
  • сон: знижує температуру до рівня природного тепла шкіри (33°C–35°C), допомагаючи розслабитися за допомогою низькочастотних імпульсів

Користувачі також можуть створювати власні режими через мобільний застосунок.

Пристрій має модульний дизайн (основний корпус і знімні кріплення) та чотири різні тактильні «особистості» (Huu, Wuu, Shu та Muu), кожна з яких має різні налаштування реакції. Керування є інтуїтивно зрозумілим і безкнопковим: подвійне торкання активує відгук, а струшування перемикає режими.

Зображення: JUE Design and Research Studio

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 жовтня 2025
share share
Привид комунізму: яким вийшов зомбі-бойовик «Каховський об’єкт» Привид комунізму: яким вийшов зомбі-бойовик «Каховський об’єкт» У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція Активісти відновлюють мозаїчну зупинку на Хмельниччині — і шукають конструктора Активісти відновлюють мозаїчну зупинку на Хмельниччині — і шукають конструктора Павільйон у формі гігантської мушлі створили для Expo 2025 Павільйон у формі гігантської мушлі створили для Expo 2025
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.