Павільйон у формі гігантської мушлі створили для Expo 2025

Архітектурна студія The Design Labo створила у межах Expo 2025 в Осаці павільйон Pasona Natureverse. Його форма повторює спіральну мушлю амоніта, доісторичного морського молюска, пише Dezeen.

Всередині мушлі — виставкові простори, присвячені фізичному, психічному та соціальному здоров'ю.

«Оскільки тема виставки — життя, ми взяли за її символ згорнуту оболонку та задумали павільйон, де відвідувачі можуть відчути зв'язок між людьми та природою, а також безперервність життя», — говорить гендиректор студії Сатоші Ітасака.

Павільйон Pasona Natureverse завширшки 43 метри і 16 метрів заввишки спроєктований так, аби його можна було легко демонтувати. Він створений з використанням сталевої конструкції з кульовими шарнірами, на яку натягнута біла синтетична мембрана. Після виставки його перенесуть на острів Авадзі, де він служитиме культурним центром.

Поряд із основним простором розташована менша споруда, схожа на раковину. Вона увінчана скульптурою персонажа NEO Astro Boy, який є талісманом павільйону, а також персонажем аніме на ім’я Блек Джек.

Серед експонатів — скульптура у формі дерева, яка зображує історію еволюції, та вирощене в лабораторії серце, створене за допомогою біоматеріалів і біоінженерії.

Система охолодження на водній основі покриває оболонку конструкції тонкою плівкою води, щоб зменшити потребу в кондиціонуванні повітря, тоді як спіральна форма служить засобом збору та повторного використання як цієї води, так і дощової.

Вночі павільйон освітлюється смугами світла вздовж гребенів оболонки, а також проєктованими світловими ефектами.

Всесвітня виставка Expo 2025 в Осаці тривала з 13 квітня по 13 жовтня.

Фото: The Design Labo / Dezeen