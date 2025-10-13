Активісти відновлюють мозаїчну зупинку на Хмельниччині — і шукають конструктора

151
Дар'я Нагорна
share share

Громадська організація «СелоВДії» взялася за відновлення мозаїчної зупинки в селі Січинці Хмельницької області. Зараз вони шукають інженера-конструктора для проєкту.

Голова ГО Софія Платт разом із представниками місцевої громади очистили зупинку рідного села і вирішили піти далі — відновити її пошкоджену конструкцію.

Активістки звернулися до балансоутримувача зупинки — Служби відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини. Однак там погодилися надати близько 30-50 тисяч гривень лише на заміну бетонної плити замість застарілого даху.

Згодом кошти, які Служба відновлення готова була виділити на бетонну плиту, зникли, проте активісти отримали дозвіл на проведення робіт за власний рахунок.

Візуалізацію відновлення розробила студентка 4-го курсу архітектурного факультету КНУБА Єлизавета Шепелева. Наразі команда шукає конструктора, який допоможе із втіленням проєкту.

Проєкт оновленої зупинки

Фото, візуалізації: «СелоВДії»

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 жовтня 2025
share share
Привид комунізму: яким вийшов зомбі-бойовик «Каховський об’єкт» Привид комунізму: яким вийшов зомбі-бойовик «Каховський об’єкт» У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція Павільйон у формі гігантської мушлі створили для Expo 2025 Павільйон у формі гігантської мушлі створили для Expo 2025 Дизайнери створили тактильний гаджет для заспокоєння, що імітує природні текстури Дизайнери створили тактильний гаджет для заспокоєння, що імітує природні текстури
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.