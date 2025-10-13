Активісти відновлюють мозаїчну зупинку на Хмельниччині — і шукають конструктора

Громадська організація «СелоВДії» взялася за відновлення мозаїчної зупинки в селі Січинці Хмельницької області. Зараз вони шукають інженера-конструктора для проєкту.

Голова ГО Софія Платт разом із представниками місцевої громади очистили зупинку рідного села і вирішили піти далі — відновити її пошкоджену конструкцію.

Активістки звернулися до балансоутримувача зупинки — Служби відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини. Однак там погодилися надати близько 30-50 тисяч гривень лише на заміну бетонної плити замість застарілого даху.

Згодом кошти, які Служба відновлення готова була виділити на бетонну плиту, зникли, проте активісти отримали дозвіл на проведення робіт за власний рахунок.

Візуалізацію відновлення розробила студентка 4-го курсу архітектурного факультету КНУБА Єлизавета Шепелева. Наразі команда шукає конструктора, який допоможе із втіленням проєкту.

Проєкт оновленої зупинки

Фото, візуалізації: «СелоВДії»