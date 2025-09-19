У Києві з’явилася нова мозаїка, створена студентами академії Бойчука

Мозаїка «Мріяти — Жити» прикрасила подвір’я Київського вищого професійного училища водного транспорту на вулиці Братській, 12. Про це повідомила журналістка БЖ і дослідниця монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

Композиція зображає мапу Києва з його впізнаваними символами вздовж Дніпра — визначними будівлями, соборами, монументами та мостами. Довжина панно складає 13 метрів, а висота — 2 метри.

Студенти і викладачі Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука

Мозаїку викладали під час літньої практики студенти 1-2 курсів кафедри монументально-станкового живопису Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука під керівництвом художників-викладачів Андрія Дудченка, Андрія Яковенка і Олександра Богомаза.

За словами керівника проєкту Андрія Дудченка, ця мозаїка натхненна фразою «Буду мріяти й жити, На крилах надій…» з пісні «Як тебе не любити, Києве мій!» композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка.

Викладачі Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука Андрій Яковенко і Андрій Дудченко

Усі фото: Ельміра Еттінгер