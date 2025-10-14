Lego і Nike облаштували спортмайданчик із переробленого взуття в Шанхаї

У Шанхаї компанії Lego та Nike облаштували модульний спортивний майданчик із переробленого взуття у дворі початкової школи.

Проєкт реалізувала дизайн-студія OLA Shanghai, пише Dezeen.

Простір площею 550 м² має яскраве гумове покриття, виготовлене з перероблених за технологією Nike Grind кросівок. Для нього використали приблизно 280 тисяч пар старого взуття. Покриття виконали у фірмових градієнтних кольорах Nike — від червоного до жовтого, з розміткою, що нагадує спортивні бігові доріжки.

Простір спроєктували як трансформер: стаціонарних елементів мінімум — лише турніки та невеликий ігровий пагорб. Решту активностей школярі створюють самі. Для цього Lego розробила набір модульних синіх блоків, натхненних класичними конструкторами бренду: з них можна збудувати перешкоди, лави або ігрові зони.

Майданчик доповнили лавами у вигляді великих «цеглинок» Lego — червоних блоків із жовтими виступами. Це вже 50-й майданчик Nike Grind у Китаї, а до 2030 року компанія планує створити щонайменше 100 подібних екопросторів.

Технологія Nike Grind працює з 1992 року та дозволяє перероблювати старі кросівки на нові матеріали для спорту й міської інфраструктури, зменшуючи кількість відходів.

Фото: Nike / Dezeen