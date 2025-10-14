Lego і Nike облаштували спортмайданчик із переробленого взуття в Шанхаї

18
Ірина Маймур
share share

У Шанхаї компанії Lego та Nike облаштували модульний спортивний майданчик із переробленого взуття у дворі початкової школи.

Проєкт реалізувала дизайн-студія OLA Shanghai, пише Dezeen.

Простір площею 550 м² має яскраве гумове покриття, виготовлене з перероблених за технологією Nike Grind кросівок. Для нього використали приблизно 280 тисяч пар старого взуття. Покриття виконали у фірмових градієнтних кольорах Nike — від червоного до жовтого, з розміткою, що нагадує спортивні бігові доріжки.

Простір спроєктували як трансформер: стаціонарних елементів мінімум — лише турніки та невеликий ігровий пагорб. Решту активностей школярі створюють самі. Для цього Lego розробила набір модульних синіх блоків, натхненних класичними конструкторами бренду: з них можна збудувати перешкоди, лави або ігрові зони.

Майданчик доповнили лавами у вигляді великих «цеглинок» Lego — червоних блоків із жовтими виступами. Це вже 50-й майданчик Nike Grind у Китаї, а до 2030 року компанія планує створити щонайменше 100 подібних екопросторів.

Технологія Nike Grind працює з 1992 року та дозволяє перероблювати старі кросівки на нові матеріали для спорту й міської інфраструктури, зменшуючи кількість відходів.

Фото: Nike / Dezeen

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 14 жовтня 2025
share share
Собака-терапевт уперше працюватиме в дитячій лікарні Львова Собака-терапевт уперше працюватиме в дитячій лікарні Львова У Єгипті знайшли одну з найбільших фортець фараонів У Єгипті знайшли одну з найбільших фортець фараонів Привид комунізму: яким вийшов зомбі-бойовик «Каховський об’єкт» Привид комунізму: яким вийшов зомбі-бойовик «Каховський об’єкт» У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.