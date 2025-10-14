У Єгипті знайшли одну з найбільших фортець фараонів

Ірина Маймур
Археологи виявили в Північному Синаї одну з найбільших фортець Стародавнього Єгипту часів Нового царства.

Про це пише Artnews.

Укріплення розташоване в районі Шейх-Заїд неподалік Середземного моря і датується 1550–1070 роками до нашої ери. Загальна площа фортеці становить приблизно 8 тисяч м², що майже втричі перевищує розмір іншого укріплення, знайденого в районі Телль-Харуба у 1980-х роках.

За даними Archaeology Magazine, фортеця була частиною оборонного ланцюга на так званому «Шляху війни Гора», зведеному для захисту кордонів Єгипту та контролю основних шляхів між Єгиптом, Палестиною і Левантом.

Під час розкопок археологи виявили частину південної стіни завдовжки близько 105 метрів і завширшки 2,5 метра, а також додатковий вхід 2,2 метра завширшки й одинадцять оборонних веж. До того ж знайшли північно-західну вежу фортеці та фрагменти північної й західної стін.

На західному боці укріплення виявили зигзагоподібну стіну завдовжки 75 метрів, яка розділяє фортецю з півночі на південь і оточує ділянку, що, як вважається, слугувала житлом для солдатів.

Також серед артефактів — фрагменти кераміки та фундаментні відкладення під однією з веж, що датуються першою половиною XVIII династії (1550—1292 до н. е.), і глечик із відбитком імені фараона Тутмоса I. Також знайшли вулканічне каміння, ймовірно привезене з грецьких островів, велику глиняну хлібну піч і залишки затверділого тіста.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Опубліковано: 14 жовтня 2025
