Собака-терапевт уперше працюватиме в дитячій лікарні Львова

Дитяча лікарня святого Миколая у Львові залучила до роботи першого сертифікованого пса-терапевта – золотистого ретривера на ім'я Альто. Вік тварини становить 1,4 роки.

Собаки-терапевти – це спеціально навчені тварини, які надають підтримку пацієнтам у процесі лікування та реабілітації. Для отримання кваліфікації пес має пройти спеціалізоване навчання, тривалі тренування та успішно скласти поведінковий тест.

Альто склав іспит на відмінно, і тепер його місія в лікарні включає такі напрямки:

допомога у психотерапевтичному відновленні дітей

сприяння фізичній реабілітації

забезпечення заспокійливого ефекту

сприяння подоланню соціальної ізоляції

надання емоційної розради у складні періоди

Альто працює в команді з педагогинею Інною Доронюк, яка є фахівчинею з раннього розвитку та зооволонтеркою.

Програма реалізована за підтримки американської організації The Bridge of Life.

