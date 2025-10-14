Собака-терапевт уперше працюватиме в дитячій лікарні Львова
Дитяча лікарня святого Миколая у Львові залучила до роботи першого сертифікованого пса-терапевта – золотистого ретривера на ім'я Альто. Вік тварини становить 1,4 роки.
Собаки-терапевти – це спеціально навчені тварини, які надають підтримку пацієнтам у процесі лікування та реабілітації. Для отримання кваліфікації пес має пройти спеціалізоване навчання, тривалі тренування та успішно скласти поведінковий тест.
Альто склав іспит на відмінно, і тепер його місія в лікарні включає такі напрямки:
- допомога у психотерапевтичному відновленні дітей
- сприяння фізичній реабілітації
- забезпечення заспокійливого ефекту
- сприяння подоланню соціальної ізоляції
- надання емоційної розради у складні періоди
Альто працює в команді з педагогинею Інною Доронюк, яка є фахівчинею з раннього розвитку та зооволонтеркою.
Програма реалізована за підтримки американської організації The Bridge of Life.
Фото на кавері: Taylor Sondgeroth / Unsplash
Опубліковано: 14 жовтня 2025