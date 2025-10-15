HBO Max офіційно запустився в Україні

Стримінговий сервіс HBO Max з 14 жовтня офіційно запрацював на території України. Відповідне оголошення опублікували напередодні в соцмережах платформи.

«Чарівник не приходить запізно, і не приходить завчасно, він з'являється саме тоді, коли треба. HBO Max уже доступний в Україні», — йдеться у дописі платформи з зображенням персонажа «Володаря перснів» Ґендальфа.

Наразі доступні два варіанти підписки:

Стандартний за €7,99 на місяць: перегляд у Full HD на двох пристроях одночасно та завантаження до 30 одиниць контенту.

Преміум за €9,99 на місяць: підключення до чотирьох пристроїв з якістю 4K UHD та підтримкою Dolby Atmos, а також зі 100 завантаженнями.

За додаткову плату передплатники зможуть розширити свій пакет спортивними каналами Eurosport 1 та Eurosport 2.

Українським користувачам зараз доступні найвідоміші телепроєкти HBO: «Дроти», «Секс і місто», «Спадкоємці», «Гра престолів», «Ейфорія», «Останні з нас», «Білий лотос» та «Дім дракона» та інші. Також на платформі присутні продукти інших студій, зокрема, всі фільми про Гаррі Поттера, «Вонка», «Супермен» тощо.

У 2023 році HBO Max уклала партнерську угоду з сервісом Megogo, що дозволило українським глядачам отримати доступ до частини контенту платформи.

Кавер: BoliviaInteligente / Unsplash