Сквер Трампа з'явиться у Чернігові

Сквер у Чернігові перейменували на честь діючого президента США Дональда Трампа. Відповідне рішення ухвалили 22 депутати на позачерговій сесії Чернігівської міської ради 16 жовтня, передає «Суспільне Чернігів».

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Йдеться про сквер «Казка» у мікрорайоні Шерстянка.

З ініціативою перейменування виступила голова фракції «Європейська солідарність» Марина Семененко. Вона опублікувала у фейсбуці проєкт рішення та пояснювальну записку.

У документі сказано, що перейменування здійснюється «з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності», а також для привернення міжнародної уваги до відбудови Чернігова.

«Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру», — йдеться у записці.

Депутатка також зазначила, що наступним кроком буде запрошення президента США та його родини до Чернігова.