Київський зоопарк без черг і натовпу: названо найкращі дні для відвідування

Київський зоопарк зберігає високу популярність серед мешканців столиці. Згідно з даними фіскальних чеків сервісу «Вчасно.Каса», влітку 2025 року заклад відвідували понад 36 тисяч разів щомісяця. Найбільший наплив відвідувачів припадає на вихідні дні, повідомила пресслужба сервісу.

Тенденція відвідуваності у 2025 році не змінилася порівняно з літом 2024 року: найбільш завантаженими місяцями є серпень та липень. Цьогоріч піковим днем стало 1 червня (неділя), коли в зоопарку проходили численні ініціативи для дітей. Для порівняння, у 2024 році найпопулярнішою була неділя, 11 серпня, коли святкували 50-річчя горили Тоні.

Коли краще планувати візит

Для уникнення натовпу зоопарк варто відвідувати у будні: понеділок, вівторок або четвер. У ці дні кількість відвідувачів значно менша, ніж у вихідні. Якщо ж відвідувачі прагнуть жвавої атмосфери, їм варто планувати візит на неділю, оскільки це найвідвідуваніший день.

Купівля квитків без черг

Для уникнення черг у популярні години рекомендовано купувати квитки онлайн через чат-бот, а не при вході. Більшість киян купують онлайн-квитки в неробочий час зоопарку – з 5:00 до 9:00 ранку. Найактивнішими годинами відвідування є ранок (10:00–12:00), тоді як найбільш комфортним часом для прогулянки вважається період із 14:00 до 17:00.

Активність тварин

Відвідувачам також варто враховувати графік активності тварин. Ведмеді Боб, Бейбі, Бері, Потап і Настя найбільш активні вранці, коли кількість людей найбільша. Натомість тигри та рисі, як правило, проявляють активність увечері, коли відвідувачів менше. А горила Тоні та слон Хорас залишаються активними незалежно від часу доби.

У жовтні в зоопарку традиційно стартують гарбузові вікенди за участі левів, тигрів, єнотів та інших тварин. Аналітика показує, що жовтень є менш відвідуваним місяцем.

Зображення: «Вчасно.Каса»