Дизайнери створили дитячий «смартфон» без екрана з голосовими повідомленнями і GPS

Дизайн-студія Pentagram представила друге покоління кишенькового пристрою для дітей, що працює як голосовий месенджер без екрана.

Про це пише designboom.

Проєкт реалізували спільно з технокомпанією KARRI, що працює в Лондоні й Берліні.

KARRI позиціонують як альтернативу смартфонам для дітей 5–13 років — без соцмереж, ігор та синього світла. Пристрій дозволяє записувати та надсилати голосові повідомлення у форматі рації.

Основною кнопкою є слайдер «slide to talk»: свайп вгору — записати й надіслати повідомлення, вниз — прослухати, довге натискання — видалити. Зліва від слайдера — кнопки гучності, справа — перемикачі каналів, тобто варіантів контактів, кому можна надсилати голосові повідомлення. Замість дисплея KARRI використовує LED-матрицю з простими анімаціями.

Пристрій синхронізується із застосунком для батьків і має власну SIM-картку з мобільним інтернетом. Вбудований GPS дає змогу відстежувати локацію дитини та налаштовувати «безпечні зони» зі сповіщеннями в разі їхнього перетину.

Гаджет компактний і поміщається в кишеню, його можна носити на шийному шнурку. Для персоналізації передбачені аксесуари, зокрема силіконові чохли та різнокольорові панелі. На корпусі також є ліхтарик.

Наразі «cмартфон» уже пройшов усі необхідні тестування. Його планують запустити в продаж на початку 2026 року.

Фото: Pentagram