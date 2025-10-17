«Тамагочі» святкує 30-річчя спільною колекцією з Uniqlo

Бренд кишенькових цифрових тваринок Tamagotchi, що став феноменом наприкінці 90-х, святкує своє 30-річчя. З цієї нагоди буде випущена спеціальна колекція у колаборації з японським брендом одягу Uniqlo, пише Hypebeast.

Колекція включає футболки, прикрашені графічними зображеннями тваринок. Головним елементом колаборації став спеціальний випуск оригінальної іграшки Tamagotchi UT, корпус якої виконаний у формі годинника.

Лінійка надійде у продаж у середині грудня цього року. Вартість футболок складе близько $13, а іграшки — $20.

Бренд Tamagotchi (у перекладі з японської — «яйце-годинник») належить японській компанії Bandai, яка випускає ці іграшки з 1996 року. Пристрій являє собою невелику ігрову консоль у формі яйця з трьома кнопками. Мета — виростити віртуального улюбленця, доглядаючи за ним протягом різних життєвих етапів.

Наприкінці 90-х Tamagotchi швидко став глобальним феноменом. Бренд успішно перезапускався з 2004 року і згодом розширився до супутніх товарів. Станом на 2023 рік у світі було продано понад 91 мільйон одиниць.

Зображення: Uniqlo / Bandai

Опубліковано: 17 жовтня 2025
