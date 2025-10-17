Monobank запустив «полювання на лимони» та розігрує мільйон гривень, BMW і квартиру

Monobank оголосив про те, що кількість його користувачів перевищила 10 мільйонів, й із цієї нагоди запустив у застосунку гру «Полювання на лимони» з призами. Ажіотаж навколо гри спричинив збій у застосунку та купу мемів.

Про старт акції 16 жовтня повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

У грі потрібно знаходити віртуальні лимони в додатку. Зібравши 10 лимонів, учасники автоматично потрапляють у розіграш 50 iPhone 17 та отримують спеціальний скін. Для власників дитячих карток передбачено окремі подарунки — 1000 банок шоколадних монет.

Ті, хто збере 50 лимонів, зможуть позмагатися за головний грошовий приз — 1 мільйон гривень. Крім того, учасник, який першим знайде 51 лимон, отримає автомобіль BMW 3 Series. Ім’я переможця вже оголосили — ним став Михайло Михайлик.

Флешмоб швидко став вірусним в українських соцмережах — публікації на тему лимонів почали робити відомі бренди. Серед них — Netflix Ukraine, «Київстар», «Фокстрот», Work UA та навіть Івано-Франківський драмтеатр.

Вчора кількість поповнень рахунків на 1 грн зросла у 15 разів, не знаємо чи це повʼязано з лимонами, але не забудьте поповнити рахунок вчасно 🫣 — Kyivstar (@TwiyKyivstar) October 17, 2025

Для дитячих карток передбачено окремий «золотий лимон» із суперпризом — поїздкою до Діснейленду для п’ятьох дітей.

17 жовтня Олег Гороховський оголосив додатковий призовий фонд, у якому з’явилися нові «рідкісні» лимони:

ЗСУ-лимон — 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ для обраного переможцем підрозділу ЗСУ

Три автолимони — три автівки BMW 3 Series від Monobank, Ігоря Лаченкова та WhiteBIT

«Хаталимон» — квартира від Inzhur REIT

Гра відбувається поетапно: поки не знайдено один із «лимонів», наступний не з’являється.

Акція триватиме чотири дні. Результати розіграшу iPhone 17 оголосять 20 жовтня у Telegram-каналі банку, а переможця мільйона гривень визначать 21 жовтня в прямому ефірі в Instagram співзасновника Monobank Михайла Рогальського.

Зображення: Олег Гороховський