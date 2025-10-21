У США зносять частину Білого дому для будівництва бальної зали Трампа

Артем Черничко
У вашингтонській резиденції президента США, Білому домі, 20 жовтня розпочався демонтаж частини cхідного крила. Його зносять, щоб звільнити місце для будівництва неокласичної Державної бальної зали на замовлення президента Дональда Трампа, пише The Washington Post.

Будівельні бригади використовували екскаватор, щоб знести частину фасаду, причому гуркіт від демонтажу було чути на території комплексу.

Фото: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Дональд Трамп назвав початок будівництва «вкрай потрібним проєктом». «Понад 150 років кожен президент мріяв мати бальну залу в Білому домі, щоб приймати людей на грандіозні вечірки, державні візити тощо», – написав президент.

Раніше він обіцяв, що будівництво нової споруди не торкнеться існуючої будівлі.

Бальна зала матиме площу понад 8 300 м² і зможе вмістити 650 осіб.

Зала буде побудована на місці східного крила, яке зараз містить офіси Першої леді та її персоналу, а також вхід для відвідувачів. Східне крило було зведено в 1902 році та неодноразово реконструювалося. Зала буде окремою спорудою, але з архітектурою, максимально наближеною до основної будівлі Білого дому.

Проєкт оцінюється приблизно у $250 мільйонів — його фінансуватиме сам нинішній президент та приватні донори. Будівництво обіцяють завершити до закінчення президентського терміну Дональда Трампа.

Опубліковано: 21 жовтня 2025
