Vans випустила олдскульну колаборацію з барабанщиком Blink-182

Американська компанія Vans оголосила про колаборацію з барабанщиком панк-гурту Blink-182 Тревісом Баркером для створення нової моделі кросівок. Партнерство символізує їхнє спільне каліфорнійське коріння, пише Hypebeast.

Нова модель Travis Barker x Vans Old Skool, особисто розроблена Баркером, представлена у контрастній чорно-білій естетиці та віддає данину його спадщині.

Слова Dues Paid («Сплачено за рахунками») на передній частині кросівок символізують успіх музиканта, досягнутий через наполегливість. На бічній окантовці нанесено виразний дизайн колючого дроту, а на п'яті й язичку розміщений особистий логотип Баркера.

Для рекламної кампанії Vans залучила фотографа Атібу Джефферсона, який зняв Баркера та відомого нью-йоркського скейтбордиста Бена Кадоу у новій моделі.

Взуття з'явиться у продажу з 23 жовтня. Також обмежена партія з 50 пар також буде доступна у роздрібному магазині Vans у Лос-Анджелесі.

Зображення: Vans / Hypebeast