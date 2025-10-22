OpenAI запустила власний ШІ-браузер — ChatGPT Atlas

Компанія OpenAI представила ChatGPT Atlas — новий веббраузер із вбудованим штучним інтелектом ChatGPT.

Поки що він доступний лише для користувачів macOS, однак версії для Windows, iOS та Android уже розробляють.

Atlas дозволяє взаємодіяти з ChatGPT безпосередньо на будь-якому сайті, без копіювання тексту чи перемикання між вкладками.

Однією з головних новацій стала пам’ять браузера — вона дає змогу ChatGPT запам’ятовувати відвідані сторінки та використовувати їх для подальших запитів. Водночас пам’ять є повністю опціональною — її можна переглядати, архівувати або повністю видаляти в налаштуваннях, а очищення історії перегляду стирає всі пов’язані дані.

Atlas також отримав режим Agent Mode — функцію, яка дозволяє ChatGPT самостійно виконувати дії в браузері: відкривати вкладки, збирати інформацію, оформлювати замовлення чи створювати документи. Ця функція наразі доступна для користувачів Plus, Pro та Business.

Браузер не має доступу до сторонніх програм і не підтримує запуск зовнішнього коду, завантаження файлів чи встановлення розширень. Крім того, штучний інтелект автоматично зупиняється для підтвердження дій на чутливих сайтах — наприклад, у банківських сервісах.

Для сімейного використання Atlas підтримує батьківський контроль — можна обмежити доступ до пам’яті або вимкнути режим агента.

OpenAI приєдналася до низки компаній, які намагаються переосмислити браузер за допомогою ШІ. Зокрема, Perplexity AI нещодавно представила власного асистента Comet, а Opera і The Browser Company поступово інтегрують у свої продукти дедалі більше функцій штучного інтелекту.