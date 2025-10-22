OpenAI запустила власний ШІ-браузер — ChatGPT Atlas

474
Ірина Маймур
share share

Компанія OpenAI представила ChatGPT Atlas — новий веббраузер із вбудованим штучним інтелектом ChatGPT.

Поки що він доступний лише для користувачів macOS, однак версії для Windows, iOS та Android уже розробляють.

Atlas дозволяє взаємодіяти з ChatGPT безпосередньо на будь-якому сайті, без копіювання тексту чи перемикання між вкладками.

Однією з головних новацій стала пам’ять браузера — вона дає змогу ChatGPT запам’ятовувати відвідані сторінки та використовувати їх для подальших запитів. Водночас пам’ять є повністю опціональною — її можна переглядати, архівувати або повністю видаляти в налаштуваннях, а очищення історії перегляду стирає всі пов’язані дані.

Atlas також отримав режим Agent Mode — функцію, яка дозволяє ChatGPT самостійно виконувати дії в браузері: відкривати вкладки, збирати інформацію, оформлювати замовлення чи створювати документи. Ця функція наразі доступна для користувачів Plus, Pro та Business.

Браузер не має доступу до сторонніх програм і не підтримує запуск зовнішнього коду, завантаження файлів чи встановлення розширень. Крім того, штучний інтелект автоматично зупиняється для підтвердження дій на чутливих сайтах — наприклад, у банківських сервісах.

Для сімейного використання Atlas підтримує батьківський контроль — можна обмежити доступ до пам’яті або вимкнути режим агента.

OpenAI приєдналася до низки компаній, які намагаються переосмислити браузер за допомогою ШІ. Зокрема, Perplexity AI нещодавно представила власного асистента Comet, а Opera і The Browser Company поступово інтегрують у свої продукти дедалі більше функцій штучного інтелекту.

Фото:Berke Citak / Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 жовтня 2025
share share
Від синтезатора до велосипеда: речі співзасновника Kraftwerk виставили на аукціон Від синтезатора до велосипеда: речі співзасновника Kraftwerk виставили на аукціон Велика чоловіча депресія: яким вийшов серіал «Завдання» Велика чоловіча депресія: яким вийшов серіал «Завдання» У Нью-Йорку звели найбільшу в місті вежу, що працює на відновлюваній енергії У Нью-Йорку звели найбільшу в місті вежу, що працює на відновлюваній енергії Casio випустила мінігодинник у форматі персня Casio випустила мінігодинник у форматі персня
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.