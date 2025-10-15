OpenAI дозволить еротичні листування в ChatGPT для повнолітніх

Компанія OpenAI змінює політику використання ChatGPT і планує дозволити еротичний контент для верифікованих повнолітніх користувачів.

Про це повідомив гендиректор компанії Сем Альтман.

Він пояснив, що попередні суворі обмеження були запроваджені з міркувань безпеки — насамперед, щоб уникнути ризиків для людей із вразливим психічним здоров’ям. Однак надмірна фільтрація зробила ChatGPT «менш корисним і менш приємним у використанні» для багатьох користувачів.

У найближчі тижні OpenAI випустить оновлену версію ChatGPT, яка дозволить налаштовувати «особистість» чатбота. Користувачі зможуть обирати стиль спілкування — офіційний, емоційний, дружній чи навіть більш «людяний» із використанням емодзі.

Найпомітніші зміни компанія анонсувала на грудень: ChatGPT запровадить вікову перевірку (age-gating), після чого дозволить інтимні розмови й еротичний текстовий контент лише верифікованим повнолітнім користувачам.

OpenAI підкреслює, що нововведення — частина принципу «ставитися до дорослих як до дорослих». Водночас контент 18+ не буде доступний анонімним чи неповнолітнім користувачам.

Конкурент ChatGPT — xAI Ілона Маска — влітку представив віртуального асистента Ані, яка має зовнішність готичної аніме-дівчини. Він доступний навіть у режимі для дітей.