Викрадені коштовності Лувру оцінюють у €88 мільйонів

Прокурорка Парижа Лор Беккюо повідомила, що вартість коштовностей, викрадених під час зухвалого пограбування Лувру 19 жовтня, оцінюють у 88 мільйонів євро. Наразі понад 100 слідчих залучені до пошуків чотирьох підозрюваних та викрадених артефактів, повідомляє Euronews.

«Зловмисники, які забрали ці коштовності, не отримають 88 мільйонів євро, якщо у них виникне дуже погана ідея розібрати їх, — заявила прокурорка Парижа. — Ми сподіваємося, що вони не знищать ці коштовності без причини».

UPD. У середу, 22 жовтня, Лувр знову відкрився для відвідування — майже через три доби після зухвалого пограбування.

Поліція біля Лувру в день пограбування, 19 жовтня 2025 року. Фото: Quentin de Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Раніше міністерка культури Франції Рашіда Даті наполягала, що система безпеки музею працювала належним чином. Наразі триває адміністративне внутрішнє розслідування для встановлення всіх деталей інциденту.

Пограбування тривало всього 8 хвилин, з яких менше 4 хвилин злодії провели всередині Лувру. Інцидент стався у Галереї Аполлона, де виставлені королівські коштовності. Спрацювання сигналізації привело охоронців музею до зали, що змусило зловмисників тікати, але крадіжка на той час вже завершилася.

Загалом було викрадено вісім предметів, два з яких вдалося повернути одразу, оскільки грабіжники лишили їх при втечі. Серед викраденого — діадема, кольє та сережки з прикрас королев Марії-Амелії та Гортензії, а також смарагдове кольє імператриці Марії-Луїзи й інші коштовності.