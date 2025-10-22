Samsung випустила шолом змішаної реальності — він удвічі дешевший за аналог від Apple

Південнокорейська компанія Samsung представила гарнітуру змішаної реальності Galaxy XR за ціною $1800, що майже вдвічі нижче, ніж у Apple Vision Pro, повідомляє Bloomberg.

Пристрій став першим продуктом компанії під керуванням Android XR — нової операційної системи Google, створеної для XR-пристроїв.

Гарнітура Galaxy XR — спільна розробка Samsung та Google. Вона має два 4K Micro-OLED-дисплеї з роздільною здатністю 3552 x 3840 пікселів, камери наскрізного бачення та режим повного занурення для ігор чи перегляду відео. Усередині пристрою працює процесор Snapdragon XR2+ Gen 2 від Qualcomm.

Вага гарнітури становить 545 грамів, що помітно менше за 800 грамів у Vision Pro. Акумулятор забезпечує до 2,5 годин перегляду відео, аналогічно до показників Apple.

Galaxy XR оснащено вбудованим штучним інтелектом Gemini від Google, який допомагає користувачам отримувати інформацію про об’єкти в реальному світі — достатньо просто окреслити їх пальцем у повітрі.

Щоб заохотити перших користувачів, Samsung і Google пропонують безкоштовний Explorer Pack із річними підписками на сервіси Google.

Продаватимуть Galaxy XR ексклюзивно через фірмові магазини Samsung та онлайн. Згодом компанія планує розширити дистрибуцію. Також Samsung і Google працюють над власними розумними окулярами, які стануть наступним кроком у розвитку цієї лінійки.

Фото: Samsung