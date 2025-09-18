Meta представила перші «розумні» окуляри із ШІ та вбудованим у лінзу екраном

Компанія Meta представила свою першу модель розумних окулярів із вбудованим дисплеєм — Meta Ray-Ban Display.

Вартість пристрою становитиме $799, у продаж вони надійдуть 30 вересня, пише Bloomberg.

Окуляри оснащені повнокольоровим екраном у правій лінзі, який дозволяє переглядати повідомлення, маршрути на карті, відеодзвінки й отримувати відповіді від штучного інтелекту Meta. Серед інших функцій — живі субтитри з перекладом у реальному часі, можливість керування жестами за допомогою браслета Meta Neural Band, підтримка Messenger, WhatsApp і Spotify.

Згодом окуляри отримають також функцію перегляду Reels в Instagram. Додатково модель обладнана 12-мегапіксельною камерою.

Гендиректор компанії Марк Цукерберг наголосив, що в майбутньому саме «розумні» окуляри стануть ключовим носієм «суперінтелекту» — ШІ, який напряму допомагатиме людям, а не працюватиме виключно в дата-центрах.

Паралельно Meta презентувала ще дві моделі. Спортивні окуляри Oakley Meta Vanguard коштуватимуть $499, а друге покоління Ray-Ban Meta оцінили у $379.

За словами техдиректора Meta Ендрю Босворта, саме Ray-Ban Display стали «першим серйозним продуктом» компанії в цій категорії. До кінця наступного року Meta планує продати понад 100 тисяч одиниць нових окулярів.

Фото: Meta