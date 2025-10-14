Foster + Partners відреставрує паб в Оксфорді, де зустрічалися письменники Толкін і Льюїс

Британське архітектурне бюро Foster + Partners вперше у своїй практиці працює над пивним закладом. Студія представила проєкт реставрації історичного пабу The Eagle and Child в Оксфорді, зведеного в 1840 році, пише Dezeen.

Саме у цьому пабі збирався літературний гурток The Inklings, до якого входили письменники Джон Толкін («Володар перснів») та Клайв Льюїс («Хроніки Нарнії»).

Проєкт реалізують у співпраці з фахівцями з архітектурної спадщини Donald Insall Associates на замовлення дослідницького центру Ellison Institute of Technology (EIT).

Архітектори планують зберегти автентичний вигляд пабу та переосмислити його функції. На верхніх поверхах облаштують неформальні робочі простори для EIT, а у двох сусідніх будівлях з’являться кафе та пекарня, що перетворить паб на громадський простір, відкритий упродовж дня.

У знаменитій кімнаті Rabbit Room, де збиралися письменники, проведуть мінімальну реставрацію. Легке оновлення також зроблять у двох історичних вітальнях, а третю відновлять за архівними матеріалами.

Сад біля пабу облаштують заново, відновивши історичний прохід між ним і кафе, а в тильній частині будівлі зведуть невелику їдальню, яка не змінюватиме вигляд фасаду.

«Наше завдання — зберегти атмосферу пабу та зробити його знову місцем зустрічей і життя міста», — зазначив Джерард Евенден, керівник студії Foster + Partners.

Це — найменший проєкт бюро з 2017 року, коли команда Нормана Фостера працювала над дизайном наметів для гуманітарних місій Червоного Хреста.

Візуалізації: Foster + Partners / Dezeen