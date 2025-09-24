Фото Девіда Бові для альбому Aladdin Sane можуть продати на аукціоні за рекордну суму

Оригінальне фото культового британського музиканта Девіда Бові для альбому Aladdin Sane 1973 року виставили на аукціон Bonhams у Лондоні.

Його попередня оцінка — £300 тисяч (майже $400 тисяч), пише The Guardian.

Якщо продаж відбудеться, зображення стане найдорожчою обкладинкою музичного альбому у світі.

Знімок зробив фотограф Браян Даффі, відомий як один із «жахливої трійці» разом із Девідом Бейлі та Теренсом Донованом. Світлина увійшла до 35 предметів з архіву Даффі, які виставляють на торги.

Серед інших лотів — табурет, на якому позував Бові, камера Hasselblad 500C, якою працював Даффі, та один із двох контактних аркушів фотосесії. Також представлять внутрішнє фото музиканта в повний зріст, яке використовували у перших 5 тисячах платівках. Його оцінили в суму від £150 до £200 тисяч.

Платівка Aladdin Sane, що вийшла у квітні 1973 року, стала першим альбомом Бові, який очолив чарт у Великій Британії.

Зображення: Bonhams