Дизайнери перетворили шум Лондона на світлову скульптуру

Дизайнерська студія Haberdashery створила 10-метрову світлову скульптуру Moment для вестибюля житлового комплексу Shard Place у Лондоні. Вона зроблена на основі аудіозапису, зробленого в годину пік, пише Dezeen.

Для створення артоб’єкта студія оцифрувала й «згладила» звукову хвилю, що складалася з гулу автомобілів, автобусів, поїздів, сирен, пташиного гомону й розмов. А потім обернула її на 360 градусів, створивши плавну трубчасту структуру.

Скульптура складається з понад 500 алюмінієвих кілець з дрібною перфорацією. Кожне кільце — це поперечний зріз записаної звукової хвилі. Світло проходить крізь ці отвори, створюючи на стінах рухомі тіні й візерунки. Завдяки двом системам освітлення робота виглядає по-різному залежно від точки огляду: здалеку вона масивна, а знизу здається майже невагомою.

Мета проєкту — створити контраст між гамірним мегаполісом і спокійним інтер'єром. За задумом дизайнерів, скульптура допомагає мешканцям комплексу «уповільнити темп».

«Шалений шум і активність центрального Лондона перенесені всередину та перетворені на витончений, спокійний центральний елемент освітлення», — пояснює співзасновник студії Бен Рігбі.

Фото: Haberdashery / Dezeen