В Австрії розробили лінії електропередач у формі тварин

В Австрії представили концепт ліній електропередач у вигляді скульптур тварин, які можуть постачати електроенергію у всі дев’ять федеральних земель країни.

Проєкт отримав назву Austrian Power Giants, пише designboom.

Конструкції створюють у формах тварин, що символізують кожен регіон. Наприклад, лелека представляє Бургенланд, відомий міграцією цих птахів, а олень — символ Нижньої Австрії з її лісистими передгір’ями Альп.

Проєкт реалізують компанії Austrian Power Grid, GP designpartners і BauCon. Першими розробили й протестували саме моделі лелеки та оленя — перевіряли їхню стійкість і безпеку для роботи з високою напругою.

Розробники сподіваються, що такий дизайн допоможе гармонійніше поєднати інфраструктуру з природою та підвищить громадське схвалення енергетичних проєктів. Традиційні металеві опори в Австрії часто сприймають негативно, тож скульптурні варіанти можуть стати більш прийнятною альтернативою.

Мініатюрні моделі Austrian Power Giants уже експонуються в музеї Red Dot у Сінгапурі, де вони будуть представлені до жовтня 2026 року. Проєкт отримав премію Red Dot Award 2025 у категорії «концептуальний дизайн в електрифікації та декарбонізації».

Зображення: APG Austrian Power Grid