Британська художниця створить інсталяцію з 2500 книгами на пляжі Маямі

На пляжі готелю Faena у Маямі з’явиться 15-метрова обертова бібліотека просто неба — масштабна інсталяція британської художниці Ес Девлін, створена до Art Basel Miami Beach.

Про це пише The Art Newspaper.

Проєкт під назвою The Library of Us складатиметься з трикутної конструкції, заповненої 2500 книгами, які вплинули на життя та творчість Девлін. Об’єкт розташують у дзеркальному басейні, навколо якого простягнеться 21-метровий спільний стіл для читання. Деякі стільці рухатимуться разом із полицями, тож читачі зможуть випадково перетинатися.

На LED-екрані завширшки 9 метрів демонструватимуться фрази з 250 книжок, які читає сама художниця. Щодня на столі викладатимуть книги з її особистої колекції — з позначками, підкресленнями й нотатками.

Library of Us стане центральною частиною трилогії проєктів Девлін на території Faena Art Campus. У Faena Project Room представлять її графічні роботи та живопис на склі, а у Faena Cathedral — нову інсталяцію Reading Room («Читальна зала»).

Проєкт працюватиме з 2 по 7 грудня, щодня з 13:00 до 21:00. Після завершення всі 2500 книг передадуть публічним бібліотекам і школам Південної Флориди.

Проєкт має актуальний контекст — Флорида нині вважається одним із найцензурованіших штатів США. За даними PEN America, протягом минулого навчального року в 33 шкільних округах штату заборонили понад 2300 книжок, серед яких — твори Харукі Муракамі, Сари Груен, Ґреґорі Маґуайра та Ентоні Берджеса.

Візуалізація: Ес Девлін / The Art Newspaper