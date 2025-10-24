Твори Агати Крісті вперше адаптують для дітей

Твори Агати Крісті уперше з’являться у дитячому форматі. Герої її детективів — Еркюль Пуаро та міс Марпл — стануть персонажами ілюстрованих книжок у стилі популярної серії Mr Men і Little Miss, пише BBC.

Фото: PLANET NEWS LTD / AFP

Перші дві книжки — «Міс Марпл: Плутанина у будинку вікарія» (Little Miss Marple: Muddle at the Vicarage) та «Містер Пуаро: Пустощі на Нілі» (Mr Poirot: Mischief on the Nile) — вже вийшли у видавництві HarperCollins. Ще дві книжки серії заплановані на лютий 2026 року.

Сюжети засновані на відомих романах Крісті — «Вбивство у будинку вікарія» та «Смерть на Нілі», однак переказані для дітей: без убивств, зате з гумором і пригодами. У нових історіях міс Марпл допомагає священнику розкрити крадіжку, а Пуаро вирушає у круїз Нілом, щоб розплутати загадкову справу.

Проєкт створили правнук письменниці Джеймс Прітчард, голова Agatha Christie Limited, та Адам Гаргрівз — син автора серії Mr Men. У співпраці також бере участь компанія Sanrio, власник бренду Mr Men and Little Miss.

«Ці кмітливі й дуже дотепні переосмислення історій моєї прабабусі безперечно сподобаються шанувальникам», — зазначив Джеймс Прітчард.

Книги стануть частиною ювілейної програми Agatha Christie Limited у 2026 році — до 50-ї річниці смерті письменниці.