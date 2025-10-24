У Данії створили роботів, які рухами показують сповіщення зі смартфона

Ірина Маймур
Дизайн-студія Swift Creatives представила серію мініроботів Botties, які повідомляють про нові сповіщення зі смартфона.

Замість того щоб дзвонити чи блимати, вони тихо рухаються: нахиляють або повертають голову, пише designboom.

До серії входять три моделі: Beamer, Bot і Hover. Кожна має власну манеру руху: Beamer нахиляє голову вбік, Bot киває і рухає дерев’яні «вуха», а Hover обертається навколо себе.

Корпуси роботів зроблені з милованого або мореного дуба — матеріалу, який часто використовують у данських меблях. Усередині вмонтовано сенсори та мікросистеми, що реагують на сигнали від підключених пристроїв. Наприклад, якщо прийшло повідомлення чи нагадування, Botties реагують легким рухом голови або нахилом — створюючи тиху візуальну форму спілкування.

Проєкт розробили в Innovation Lab студії Swift Creatives. Робота над ним почалася з ескізів, потім команда створила 3D-прототипи, а після тестів — фінальні версії з дуба. Моделі трохи відрізняються за розмірами: Beamer має 153 мм заввишки, Bot — 164 мм, Hover — 170 мм.

За словами головного дизайнера студії Ларса Лінґґарда, ідея Botties спирається на традицію данського предметного дизайну, яку започаткував Кай Бойсен, відомий своїми дерев’яними іграшками. Роботи продовжують цю лінію в цифровому форматі — із сенсорами, рухами і програмованими жестами.

Поки що Swift Creatives не повідомила, коли дерев’яні Botties з’являться в продажу.

Фото: Swift Creatives / designboom

Опубліковано: 24 жовтня 2025
