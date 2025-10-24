Вчені навчилися переробляти батареї з електромобілів на добрива для рослин

Інженери з Університету Вісконсину-Мілуокі розробили спосіб переробки використаних батарей з електромобілів на добрива для сільського господарства.

Йдеться про літій-залізо-фосфатні акумулятори, які після приблизно десяти років роботи зазвичай утилізують, пише designboom.

Науковці пропонують повторно використовувати ці батареї, щоб зменшити кількість відходів і витрати на традиційну переробку, яка є дорогою та складною. Матеріали, що зазвичай відновлюють під час утилізації — залізо та фосфат — коштують недорого, тому процес часто економічно невигідний.

Дослідницька команда під керівництвом доктора Деяна Цю (Deyang Qu) застосувала технологію іонного обміну, яку використовують у водоочищенні. У цьому процесі літій-іони з батареї замінюють водневими або калієвими, використовуючи спеціальні смоли. Так можна відновити понад 90 % літію, а решту компонентів, зокрема фосфор, використати для створення добрив для рослин.

Процес займає лише прибизно 20 хвилин і може бути масштабований до промислового рівня, адже потрібне обладнання вже існує.

Технологію вже випробували в лабораторії за підтримки гранту Discovery and Innovation та Міністерства сільського господарства США. Наступний етап — польові випробування на плантації томатів площею 1 гектар. Якщо результати будуть успішними, розробники представлять рішення великим виробникам добрив.