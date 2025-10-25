Монохромну картину французького художника Іва Кляйна продали за $21 мільйон

181
Ірина Маймур
На аукціоні Christie’s у Парижі картину «California (IKB 71)» французького художника Іва Кляйна продали за €18,4 мільйона (понад $21 мільйон).

Це найдорожчий твір митця, коли-небудь проданий у Франції, повідомляє FRANCE 24.

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Полотно завширшки чотири метри і заввишки майже два метри — найбільший монохром Кляйна з приватних колекцій. Він написав картину на початку 1961 року, перед поїздкою до США, де вперше представив свої роботи у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

На поверхню картини митець прикріпив дрібні камінці, які, за описом Christie’s, «роблять полотно схожим на морське дно під синіми глибинами океану».

У 1960 році Кляйн запатентував власний відтінок ультрамарину — International Klein Blue (IKB), насичений фірмовий синій, що став його мистецьким підписом. За словами художника, жоден із його монохромів не був однаковим, кожен мав «іншу сутність і атмосферу».

Попередній рекорд митця встановлено у 2013 році, коли на Sotheby’s у Нью-Йорку його скульптуру «Sculpture éponge bleue sans titre» — композицію із пофарбованих у синій спонжів — продали за $22 мільйони.

Кляйн пояснював, що натхненням стали спонжі, якими він користувався у студії.

Опубліковано: 25 жовтня 2025
