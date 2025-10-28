Підліток створив роботизовану руку з деталей LEGO

Ірина Маймур
16-річний школяр із Великої Британії Джаред Лепора зібрав антропоморфну роботизовану руку з деталей LEGO. За функціональністю вона майже не поступається науковим моделям, пише Interesting Engineering.

Проєкт отримав назву Educational SoftHand-A. Його Лепора розробив у межах навчання в Bristol Grammar School разом із батьком — дослідником Університету Бристоля доктором Натаном Лепорою. Робот імітує природні рухи людської кисті, використовуючи компоненти з набору LEGO Mindstorms.

Попри «іграшкове» походження, конструкція відтворює природні рухи людської руки: згинається та адаптується до будь-якої форми — від кульки до чашки. Система працює завдяки двом невеликим двигунам LEGO і механізму «м’якої» синергії, який рівномірно розподіляє рух між пальцями.

Протез стискає предмети із силою, що сягає 90 % потужності професійного 3D-друкованого аналога, а цикл відкривання та закривання — секунда.

«Ми хотіли показати, що складні принципи робототехніки можна вивчати за допомогою звичайних матеріалів», — пояснив доктор Лепора.

Проєкт заснований на моделі Pisa/IIT SoftHand — провідній у світі розробці в галузі м’якої робототехніки, яка базується на принципі єдиного сухожилля, що координує рухи пальців. Лепори адаптували її для освітнього процесу — замінивши металеві елементи й 3D-друковані частини на понад 100 пластикових деталей LEGO. Усі креслення та інструкції оприлюднили у відкритому доступі.

Educational SoftHand-A став прикладом того, як LEGO може поєднати науку й навчання. Проєкт вийшов напередодні припинення виробництва лінійки Mindstorms, яка понад 30 років надихала молодих винахідників.

Фото: IROS 2025

Опубліковано: 28 жовтня 2025
