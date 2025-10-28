Підліток створив роботизовану руку з деталей LEGO

16-річний школяр із Великої Британії Джаред Лепора зібрав антропоморфну роботизовану руку з деталей LEGO. За функціональністю вона майже не поступається науковим моделям, пише Interesting Engineering.

Проєкт отримав назву Educational SoftHand-A. Його Лепора розробив у межах навчання в Bristol Grammar School разом із батьком — дослідником Університету Бристоля доктором Натаном Лепорою. Робот імітує природні рухи людської кисті, використовуючи компоненти з набору LEGO Mindstorms.

#IROS2025 Only 16 years old, Jared K. Lepora stood out as the youngest presenter at this year’s IROS, impressively showcasing the dexterous robotic hand he designed in the Educational and Emotional Robots session this afternoon. 🥳🥳 pic.twitter.com/toOavpfk26 — IROS 2025 (@IROS2025) October 23, 2025

Попри «іграшкове» походження, конструкція відтворює природні рухи людської руки: згинається та адаптується до будь-якої форми — від кульки до чашки. Система працює завдяки двом невеликим двигунам LEGO і механізму «м’якої» синергії, який рівномірно розподіляє рух між пальцями.

Протез стискає предмети із силою, що сягає 90 % потужності професійного 3D-друкованого аналога, а цикл відкривання та закривання — секунда.

«Ми хотіли показати, що складні принципи робототехніки можна вивчати за допомогою звичайних матеріалів», — пояснив доктор Лепора.

Проєкт заснований на моделі Pisa/IIT SoftHand — провідній у світі розробці в галузі м’якої робототехніки, яка базується на принципі єдиного сухожилля, що координує рухи пальців. Лепори адаптували її для освітнього процесу — замінивши металеві елементи й 3D-друковані частини на понад 100 пластикових деталей LEGO. Усі креслення та інструкції оприлюднили у відкритому доступі.

Educational SoftHand-A став прикладом того, як LEGO може поєднати науку й навчання. Проєкт вийшов напередодні припинення виробництва лінійки Mindstorms, яка понад 30 років надихала молодих винахідників.

Фото: IROS 2025