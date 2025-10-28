Ілон Маск запустив Grokipedia — аналог Вікіпедії на основі ШІ

Американський мільярдер і підприємець Ілон Маск запустив онлайн-енциклопедію Grokipedia, створену на базі штучного інтелекту.

Вона має стати конкурентом Вікіпедії, пише Hypebeast.

Ілон Маск. Фото: JOEL SAGET / AF

Розробником Grokipedia стала компанія xAI, а контент перевіряє ШІ-система Grok, створена Маском. На старті Grokipedia містить близько 885 тисяч статей, позначених як «перевірені Grok». Для порівняння, в англійській Вікіпедії наразі є понад 7 мільйонів статей.

Багато сторінок містять примітку про адаптацію матеріалів Wikipedia за ліцензією Creative Commons, проте подання контенту часто узгоджується з позицією Маска.

Користувачі не можуть редагувати статті напряму, але можуть надсилати пропозиції щодо змін. Після запуску сайт тимчасово не працював через перевантаження, однак згодом відновив роботу.

Як виглядає Grokipedia. Скриншот БЖ

Нагадаємо, Ілон Маск анонсував Grokipedia 6 жовтня. Тоді він пояснив, що проєкт має стати «значним покращенням Вікіпедії» та кроком до мети xAI — «розуміння Всесвіту».

Раніше підприємець неодноразово критикував Wikipedia. У січні він закликав користувачів «припинити фінансування Вікіпедії, доки не буде відновлено баланс», звинувативши платформу в однобічності та підтримці ліберальних поглядів.

Ще 2019 року Маск назвав сторінку Wikipedia у Twitter «зоною бойових дій із мільйоном редагувань».

У Wikimedia Foundation відповіли, що сила Вікіпедії — у спільній роботі людей і консенсусі, тоді як критики Grokipedia попереджають про ризики упередженості та вибірковості у висвітленні складних тем.