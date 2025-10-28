Vans випустив кеди з обкладинкою дебютника емо-гурту American Football

Преміальний суббренд Vans — OTW by Vans — об’єднався з гуртом American Football, щоб відзначити 25 років їхнього культового альбому LP1.

Результатом співпраці стала лімітована модель кедів Authentic 44 LP1 — із зображенням білого будинку з обкладинки платівки, пише Hypebeast.

Цей дім позначений у Google Maps як місце паломництва фанатів, а сам альбом вважають класикою інді-року й одним із визначальних для жанру мідвест-емо.

У травні 2023 року гурт American Football разом із лейблом Polyvinyl викупив будинок, щоб зберегти його як музичну пам’ятку. Дім розташований за адресою 704 W. High Street в Урбані (Іллінойс). На честь 25-річчя платівки Vans OTW і гурт провели там камерну скейт-вечірку у форматі американського барбекю, присвячену DIY-культурі й атмосфері передмістя.

«Будинок з обкладинки LP1 став своєрідним культурним символом і полотном, на якому фанати залишають власні історії, жарти чи емоції. Ми щасливі, що змогли передати цей образ у дизайні культових кедів Vans. Це колаборація мрії», — прокоментували учасники гурту American Football.

Реліз моделі Authentic 44 LP1 запланований на 28 жовтня в магазинах Vans.

Фото: Vans